Глава МИД РК обсудил в Москве вопросы региональной безопасности

Делегация Республики Казахстан во главе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое прошло в российской столице под председательством Республики Беларусь, сообщает zakon.kz.

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе проблематику региональной безопасности, состояние и перспективы сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Заслушали информацию о взаимодействии профильных департаментов министерств иностранных дел государств Содружества в 2020 году.

Участники заседания одобрили документы, предусматривающие расширение многостороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.

Во исполнение решения Совета глав правительств СНГ министры иностранных дел утвердили краткосрочные планы мероприятий по развитию многопланового сотрудничества в области физической культуры и спорта, а также в сфере туризма и молодежных связей. Стороны согласовали проект Обращения глав государств СНГ к народам государств-участников Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. пресс-служба МИД РК

На полях заседания СМИД СНГ М. Тлеуберди провел двусторонние переговоры с заместителем председателя кабинета министров – министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны отметили высокую динамику казахстанско-туркменских отношений, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств.