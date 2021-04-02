Зеленский заявил, что Украина и США стоят плечом к плечу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем первом разговоре с президентом США Джо Байденом, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в Twitter, комментируя состоявшийся телефонный разговор с новым главой администрации США.

Радий поговорити з @POTUS. ???????? цінує підтримку ???????? на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати ????????, збільшити прозорість та досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021

Это был первый телефонный разговор между ними и длился около 30-40 минут.

Рад поговорить с Джозефом Байденом... Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность [экономики] и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев, - отметил Зеленский.

Президент заявил о намерении серьезно реформировать Украину и достичь мира. "Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", — заключил он.

Белый дом, в свою очередь, сообщил, что Байден в разговоре с Зеленским подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты также обсудили обострение ситуации в Донбассе.