Автомобиль протаранил заграждение Капитолия – здание закрыли из-за "внешней угрозы"

В Вашингтоне (США) в пятницу, 2 апреля, неизвестный протаранил на автомобиле заграждение Капитолия и сбил полицейских, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел во время брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она призналась, что не в курсе происходящего на Капитолийском холме. Позже в полиции Капитолия США сообщили, что неизвестный протаранил автомобилем двоих полицейских.

Подозреваемый задержан. Оба офицера ранены. Все трое были доставлены в больницу. Официальный аккаунтеполиции в Twitter

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6