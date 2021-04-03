В Киеве признались, что вместе с НАТО готовятся к войне за Крым

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией, сообщает zakon.kz.

Об этом он сказал в эфире UKRLife.TV.

"Defender Europe 2021 — это переводится "защити Европу". Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией". Алексей Арестович

По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики.

Основной фокус — это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает, - добавил Арестович.

Отмечается, что в мае-июне пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Defender Europe 2021. Из стран-партнеров альянса к ним активно привлекаются Украина, Грузия и Молдавия.

Ранее сообщалось, что новая военная стратегия Киева на случай войны с Россией основана на алгоритме, согласно которому конфликт между странами начинается с ответа на агрессию или угрозу военной безопасности Украины. По сведениям издания "Страна.ua", в новой стратегии прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу. Согласно ей, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть "спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины".

То есть, сейчас фактически столкнулись натовские и российские учения, фокусом которых является, возможно, ситуация на Балканах, возможные осложнения и в Черноморском бассейне, включая Крым и все, что севернее Крыма. И россияне, переживая это как угрозу, реагируют на это переброской войск и в рамках учений "Запад 2021", и для того, чтобы купировать возможное развертывание сил НАТО, потому что они отрабатывают то, что они делали бы по войне, если бы Запад захотел на них напасть. Алексей Арестович