У здания конгресса США произошла стрельба: есть погибшие

Мужчина сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие. Мужчина был застрелен стражами порядка. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер.

Виновником нападения у зданий Конгресса считают жителя штата Индиана Ноа Грина. Как сообщает телеканал MSNBC, подозреваемый может разделять цели движения "Нация ислама".

Согласно сообщению, Грину было 25 лет. На своей странице в Facebook он якобы выражал поддержку движению "Нация ислама".

Район Капитолия был заблокирован из-за угрозы безопасности. Полиция перекрыла улицы, прилегающие к Капитолию США и офисные здания Конгресса. Также был запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия.

После заявления шефа столичной полиции Роберта Конти, ограничения были сняты.

В связи с сообщением о гибели полицейского, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси приказала приспустить флаги у Капитолия.