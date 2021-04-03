Похитил и поджег три машины за ночь: "автоманьяка" задержали в Семее

Сразу три машины за ночь угнал житель Семея. Ворованные авто злоумышленник не продавал и не разбирал на запчасти, а поджигал, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Когда с заявлениями об угоне обратились несколько автовладельцев, полицейские объявили план "Перехват". Стало понятно, что в городе действует "авто маньяк". Все угнанные машины, а вернее их обгоревшие каркасы, нашли за городом.

Зачем молодой человек устраивал фаер-шоу, предстоит выяснить следствию. Задержанный дает показания и активно сотрудничает со следствием.

По горячим следам был установлен и задержан 24-летний молодой человек. Мужчина глубокой ночью умышленно совершал поджог транспортных средств. На данный час сотрудниками полиции города Семей устанавливается и проверяется причастность его к аналогичным право нарушениям. пресс-секретарь ДП ВКО Айгерим Нургазина