Что обещал Мирзагалиев актюбинцам

На днях министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Актюбинскую область, сообщает zakon.kz.

Этот визит стал очередным в цикле поездок по разъяснению нового Экологического кодекса.

Глава ведомства пояснил актюбинцам, какие изменения ожидают регион и в целом страну после реализации всех норм Экокодекса. Так, целью документа была обозначена экологизация крупных предприятий, начавших работу в 50-60 годы, внедрение наилучших доступных технологий. К слову, по информации крупных загрязнителей региона - Актюбинского завода ферросплавов и Актюбинского завода хромовых соединений – работа по поэтапному переходу производства на экологичные технологии в рамках Экокодекса уже началась.

Таким образом, завод ферросплавов, на который приходится 50% выбросов от всех стационарных источников в городе, до 2023 года снизит выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду до 30%, АЗХС установит до 2025 года рукавные фильтры для снижения эмиссий.

На прошедшей встрече с экоактивистами и общественниками Актюбинского региона министр подчеркнул, что новый Экокодекс стимулирует загрязнителей внедрять новые технологии и учитывать мнение общественности.

Актобе входит в число городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Принятый новый Экологический кодекс станет основным инструментом улучшения экологической обстановки в Казахстане, в том числе и Актюбинской области. Если предыдущий Экокодекс позволял предприятиям наносить ущерб окружающей среде и избегать штрафов, то по новому Экологическому кодексу загрязнение атмосферного воздуха станет для них невыгодным, - сказал министр жителям региона.

Магзум Мирзагалиев в эту поездку посетил названные предприятия-загрязнители и поручил максимально ускорить работу в этом направлении.

Глава минэкологии также встретился с жителями села Бестамак Алгинского района, которые в ноябре прошлого года потребовали закрыть свиноводческую ферму. Тогда из-за нарушений экологических требований предприятие оштрафовали на 7 млрд. тенге. Сейчас идут судебные процессы.

Министр пообещал сельчанам, что проверка в отношении деятельности хозяйственного объекта будет ускорена.

Мы в курсе ситуации, ознакомились со всеми предоставленными видеоматериалами. Знаем, что происходит в регионах. Данный вопрос необходимо решить в рамках закона. Со своей стороны мы способствуем ускорению процессов проверки, - отметил Магзум Мирзагалиев.

В этом вопросе министерство консолидирует усилия с областным акиматом для обоснованного решения вопроса.