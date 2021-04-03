Находившегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в СКО

Североказахстанца, разыскиваемого на территории РФ, задержали патрульные полицейские в СКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

31 марта, обслуживая трассу “Петропавловск-Ишим”, на территории Кызылжарского района стражи порядка остановили для проверки автомобиль Audi. За рулем находился 28-летний житель района Шал акына. При проверке документов выяснилось, что мужчина числится в межгосударственном розыске. Инициатор розыска — МВД РФ по Челябинской области.

Североказахстанец подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Задержанный опрошен сотрудниками криминальной полиции ОП Кызылжарского района, инициатору розыска направлено уведомление.

Как сообщили в ДП, оснащение планшетами, подключенными к Единому реестру административных производств базам данных, значительно повышает эффективность работы патрульных полицейских. С начала года сотрудники батальона задержали по ориентировкам 15 лиц, а также одного человека, находившегося в межгосударственном розыске.

Выявлены 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за три месяца патрульные полицейские приняли участие в раскрытии двух преступлений, выявили 58 фактов незаконной перевозки запрещенных предметов и товаров без сопроводительных документов. Из них 13 фактов перевозки мясной продукции и столько же — перевозки живого скота, — сообщает командир БПП ДП СКО Ерлан Мадиев.