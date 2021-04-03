В горах Алматы лавиноопасно - ДЧС

В период 3 - 4 апреля в алматинских горах сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает zakon.kz.

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" № 9 от 03 апреля 2021 г. информирует:

В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, в период 3- 4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах! - говорится в сообщении ДЧС.

Напомним, 1 апреля в лавиносборах № 56, № 26 самопроизвольно сошли лавины в районе "Шымбулак", объемом 2100 кубм. Лавины остановились на склонах. Жертв и пострадавших нет .