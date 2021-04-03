Боец ММА назвал США бомжатником

Выступавший в UFC российский боец Олег Тактаров заявил, что США на данный момент превратились в один большой бомжатник, передает zakon.kz.

Тактаров пояснил, что к такому состоянию страну привела кампания по выборам президента.

Беверли-Хиллз, Голливуд — все загажено, палатки какие-то стоят. Приехать страшно. Америка стала непрезентабельной. Безработные получают пособия и не собираются выходить на работу. Это здоровые кони, которые решили, что есть дешевая марихуана, можно сидеть, курить и не работать, - прокомментировал в интервью "Спорт-Экспресс" Тактаров.