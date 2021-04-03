Фигуристка сняла ТикТок с Иван Ургантом дистанционно. Он еще на карантине

3 апреля 2021, 15:44
Фото: Instagram

Российский телеведущий Иван Ургант продолжает лечиться от коронавируса и одновременно с этим вести свою программу на Первом канале из загородного дома онлайн. Выяснилось. что и это не предел - Ургант смог сняться в видео для TikTok дистанционно, передает zakon.kz.

На решение Урганта снять TikTok повлияла российская фигуристка, свежеиспеченная чемпионка мира Анна Щербакова. ставшая гостьей его шоу «Вечерний Ургант».

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Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)


Ургант сосредоточенно и немного зажато пытался успеть повторить за шустрой фигуристкой все необходимые движения для видео.


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