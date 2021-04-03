Астанчанин украл у своей тети золото на миллион тенге и проиграл на ставках

Сотрудниками Управления полиции района "Алматы" ДП г.Нур-Султана задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий стоимостью 1 млн. тенге, сообщает zakon.kz.

В полицию по факту кражи дорогостоящих украшений обратилась жительница столицы.

В ходе расследования полицейские установили, что украшения похитил племянник женщины, который часто приходил в гости.

32-летний родственник уносил по несколько изделий и сдавал их в ломбард. Кражи продолжались в течение месяца, пока хозяйка не заметила их пропажу.

Задержанный полицейскими мужчина дал признательные показания. По словам племянника все вырученные средства он проиграл на спортивных ставках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра.