Специалист рассказал, когда в России кончится нефть

Глава Роснедр Евгений Киселев предсказал сроки истощения извлекаемых запасов нефти в России, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Евгений Киселев уточнил, что нефть на территории России истощиться не ранее, чем через 58 лет. При этом подчеркнул, что расчеты основаны на технологиях, которые существуют сегодня.

Тех запасов, которые можно легко извлекать, хватит еще на 19 лет, уточнил он. Но, опять же, могут появиться новые технологии.

Также глава Роснедр уточнил, что получать прибыль от торговли нефти получится в течение более короткого срока. Он пояснил, что не вся добыча является рентабельной.

Оценил он и объем запаса газа в России. По словам Кисилева, голубого топлива хватит более чем на 60 лет, причем при любом сценарии развития экономики.

Ранее президент Южного технологического университета Китая, член Китайской академии наук Сюэ Цикунь заявил, что запасы нефти на Земле истощатся через 50 лет. По его мнению, человечеству стоит серьезно задуматься о более глубоком освоении энергии Солнца, а также о переходе с ископаемых источников энергии на водородное топливо.