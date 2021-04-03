Моцарта, Бетховена и Шуберта в Оксфорде назвали "пропагандой белой гегемонии"

Нотную грамоту обвинили в расизме. Оксфордский университет счел ее "слишком колониальной", сообщает zakon.kz.

Сотрудники университета и сторонники Black Lives Matter заявили, что в учебной программе чрезмерное внимание уделяется "белой" европейской музыке времен рабовладения, пишет The Telegraph.

Инициаторы предлагают сделать обучение игре на клавишных инструментах и дирижирование оркестром факультативными занятиями, так как они "концентрируются на белой европейской музыке", "пропагандируя белую гегемонию" и причиняя огромный дискомфорт (great distress) студентам с другим цветом кожи. Кроме того, большинство преподавателей таких дисциплин являются белыми мужчинами, а не цветными и не женщинами.

Кроме того, в учебном заведении объявили "проявлением колониализма" саму нотную грамоту, назвав ее "колонизаторской системой знаковых средств", которая "не сряхнула с себя связи с колониальным прошлым", поэтому является для некоторых студентов "подобием пощечины".

Так как в курсе классической музыки слишком много произведений Моцарта и Бетховена, то вместо спецкурсов по Шуберту и средневековому французскому композитору Гийому де Машо предлагается ввести курсы по африканской музыке и музыке африканских диаспор.

В учебную программу Оксфордского университета будет введена поп-музыка, и студенты смогут изучать 2021 год, записи удостоенной премии "Грэмми" поп-звезды Дуа Липы или артистов, требующих, чтобы Дональд Трамп прекратил использовать их песни".