Дорогу на БАО собираются закрыть на три года

Дорогу на Большое Алматинское озеро планируют закрыть на три года, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Instagram-паблике almaty.today.

На вебинаре, организованном Казахстанской туристской ассоциацией, заместитель руководителя Управления туризма Алматы Марат Айнабеков рассказал, что на дороге ведется строительство.

Вопрос дороги на БАО. Сегодня там идет строительство селезащитной плотины. Оно продлится порядка трех лет. Поэтому вопрос открытия дороги откладывается, и будет, возможно (открытие - прим. автора), только после завершения селезащитных плотин. Более того, сейчас стоит вопрос о запрете передвижения по ней. Министерство по чрезвычайным ситуациям говорит, что передвигаться по этой дороге небезопасно. заместитель руководителя Управления туризма Алматы Марат Айнабеков

В свою очередь директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова заметила, что под вопросом и посещение популярного визит-центра в ущелье Аюсай по той же дороге.

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В данный момент мы ведем переговоры с Министерством по ЧС, просим предоставить альтернативную дорогу, объясняем, что там находятся туристические места и внутренний туризм надо развивать. Но вопрос все еще на стадии переговоров. представитель Управления туризма Алматы

В марте 2020 года дорога на БАО была закрыта на неопределенный срок в связи с появлением промоин и обвалов на некоторых участках, которые представляют собой потенциальную опасность для всех видов транспорта. В данный момент туристы могут попасть на Большое Алматинское озеро только пешим ходом.