В Украине начали подготовку к встрече Зеленского и Байдена

Украинские дипломаты и офис президента начали готовиться к встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН,

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

И я активно, и министерство, и офис президента работают над организацией визитов, как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, и так же над приглашением для чиновников американских и, безусловно, президента посетить Украину, — сказала Маркарова.

По ее словам, возможность личной встречи глав государств осложняется из-за пандемии коронавируса.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что американский лидер Джо Байден «ждет возможности» посетить Украину.

Байден и Зеленский ранее провели первый телефонный разговор. Американский лидер пообещал собеседнику продолжать оказывать содействие Украине.