Казахстан и Турция снимут совместный сериал "Алып-Арслан"

Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Стороны готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и созданию уникального телепродукта. Известно, что к работе уже приступили известные турецкие продюсеры.

Казахстан и Турция снимут совместный исторический фильм и сериал. Реализацией проекта займутся ведущие казахстанские и турецкие телеканалы. Известный турецкий продюсер Эмре Конюк готов принять участие в совместной работе над созданием теленовелл о Казахстане. Министр информации и общественного развития Аида Балаева, находясь с рабочим визитом в Турции, посетила в Стамбуле телерадиокорпорацию TRT, где ознакомилась с особенностями производства медиапродукта.

В наших планах начать работу над историческим сериалом "Алып-Арслан", состоящий из 6 серий. Поля сражений для этого фильме решено снимать в казахстанских степях. На встрече мы подробно обсудили эту идею с министром. Мы также предложили снять фильм о Коркыт Ата. О нем должен знать весь мир. продюсер Эмре Конук

В ведении киностудии около 50 гектаров земли - 12 из них покрыты лесом, а на остальной части расположены специальные павильоны для съемок. Сейчас здесь работают над созданием сразу нескольких исторических телесериалов. Так, на площадке можно встретить казахстанских каскадеров и даже услышать игру на домбре. Казахский национальный музыкальный инструмент все чаще звучит в турецких фильмах.

Год назад мы начали строить площадку для международной киностудии TRT. Сегодня мы осмотрели ее вместе с казахстанской делегацией. Мы уже работаем с казахстанскими каскадерами из команды "Номад" и этно-фольклорным ансамблем "Хассак". У нас одинаковая история. Поэтому мы давно мечтаем о том, чтобы реализовать совместный проект. директор съемочного павильона TRT Яхия Тайип Айдениз