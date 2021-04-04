Высокосортное казахстанское мясо хотят экспортировать в Арабские Эмираты

Благодаря успешной селекционной работе за последние годы почти 10% из всего поголовья – элитный скот, а именно КРС породы абердин-ангус, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Полторы тысячи буренок завезли из Австралии три года назад. Благодаря грамотному селекционному подходу поголовье скота достигло 4,5 тысяч. В этом году приплод превысил 1200 телят.

Мы применяем инновационные технологии в разведении скота. Все стадо прочипировано. Каждая телка имеет свою бирку, все данные вносятся в единую базу, так мы наблюдаем за всеми жизненными параметрами животного, – отметила ветеринар Айымгул Камалиева.

Элитный скот выращивают в четырех крупных предприятиях Кегенского района. Племенное поголовье уже составило почти десятую часть от общего 50 тысячного стада КРС региона. Племхозы ведут работу по улучшению породности скота и в других фермерских хозяйствах, реализуют им племенных бычков.

Благодаря активному развитию сети откормочных площадок в прошлом году экспортировали 150 тонн мяса. В планах и поставка говядины в Объединенные Арабские Эмираты. Но для этого не хватает кормовой базы. Сено сюда доставляют за 500 км – из Балхашского района.

Сейчас сельхоз отрасль переживает не лучшие свои времена. Государство, конечно, старается, хорошо нам помогает, субсидирует, но на одних субсидиях далеко не уедешь. Нужны массовые инвестиции. Без международного капитала, к сожалению, сельхозотрасль, я думаю, самим поднять будет очень сложно, – сказал генеральный директор компании Толеген Бозжанов.

В прошлом году в хозяйстве отправили на мясо около тысячи бычков, в этом году планируют увеличить мощности производства в полтора раза.