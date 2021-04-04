Найдена третья девушка, сбежавшая из детдома в Кызылординской области

Дильда Нугманова – одни из трех беглянок из детского дома в Кызылординской области была доставлена в Ауэзовский районный отдел полиции города Алматы, сообщает zakon.kz.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД РК, в настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, вечером 27 марта текущего года стало известно о пропаже трех воспитанниц детского дома аульного типа "Атамекен" в Кызылординской области.

По предварительным данным, девочки в возрасте от 15 до 17 лет сбежали вместе с незнакомым мужчиной. Беглянок сразу стали искать полицейские, волонтеры и жители областного центра.

Говорилось, что одна из сбежавших воспитанниц детдома в соцсетях познакомилась с неизвестным мужчиной.

28 марта в ходе поисково-розыскных мероприятий полицейские обнаружили двух девочек в Алматы. Стражи порядка рассказали, что найти их удалось благодаря бдительности наших горожан, грамотной работе полицейских и массовой рассылке ориентировок во все соцсети и СМИ.

Местонахождение последней – третьей девушки оставалось неизвестным. Наконец 3 апреля в 22:30, благодаря работе полиции и волонтеров, 16-летняя Дильда Нугманова была найдена в Алматы.

Как ее нашли и что сподвигло всех троих на побег, не указывается.