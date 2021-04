Бельгийский и казахстанский велосипедисты чуть не подрались на Туре Фландрии

Велогонщики Евгений Федоров из Казахстана и Отто Фергарде из Бельгии были дисквалифицированы во время бельгийской гонки "Тур Фландрии" за неспортивное поведение, сообщает zakon.kz.

Во время движения Фергарде подъехал к Федорову и по-хоккейному толкнул плечом.

#RVVmen Fedorov and Vergaerde have to stop racing. And this is the reason for their disqualification. #RVV21 pic.twitter.com/LOlr5KWZ4S