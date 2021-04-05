YouTube начал удалять дизлайки с выступлений Байдена и Псаки

YouTube удаляет дизлайки с видео на официальном канале администрации президента США Джо Байдена, сообщает zakon.kz.

По данным издания The EpochTimes, специальный бот зафиксировал массовое удаление негативных оценок с видео выступлений Байдена, а также его пресс-секретаря Джен Псаки.

Издание сообщает со ссылкой на данные сайта 81m.org, что всего видеосервис удалил 2.5 миллиона отрицательных оценок.

При помощи простого скрипта с некоторой периодичностью бот с сайта 81m заходит на канал Белого дома на YouTube и считывает под каждым видеофайлом число положительных и отрицательных оценок, а также число просмотров.

Полученные цифры подтвердили, что Байден и главный инфекционист США Энтони Фаучи уже через несколько часов после появления видео лишились тысяч дизлайков. YouTube аналогичным образом "подчистил" выступление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Однако положительные оценки никуда не исчезли.