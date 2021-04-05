Британские читатели разглядели призрак на фото у 121-летнего театра

5 апреля 2021, 01:44
Фото: thesun.co.uk

Пользователи Сети заявили, что в Англии случайно попал на фото призрак ребенка у 121-летнего здания театра, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет газета The Sun.

Билл Брэдбери (Bill Bradbury) гулял возле исторического 121-летнего здания и решил сделать памятную фотографию. Позднее он поделился снимком в социальных сетях. В комментариях юзеры заявили, что на кадре присутствует дух ребенка в викторианской одежде.

Сам Брэдбери не считает, что в фотографии есть что-то мистическое и называет это оптической иллюзией. Тем не менее, как пишет издание, о призраках в этом старинном здании давно ходят легенды. Горожане утверждают, что, находясь внутри здания, слышали пугающие голоса и чувствовали присутствие паранормальных сил.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?