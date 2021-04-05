Специалист объяснил, что делает смартфон уязвимым для хакеров

Установка мобильных приложений из неофициальных магазинов и предоставление широкого доступа к функциям смартфона делает устройство уязвимым для хакеров, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов в интервью радио Sputnik.

На смартфоны с операционной системой Android можно устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и со сторонних ресурсов. С одной стороны, это позволяет расширить количество доступных программ, с другой, вы автоматически попадаете под риск, предупреждает Алексей Сизов. По его словам, чтобы оценить, насколько велика опасность, нужно внимательно прочитать, какой доступ запрашивает приложение.

Следует также не забывать, что, давая приложениям доступ к функциям смартфона, вы можете скрыть вредоносное ПО от антивирусной программы.

Признаков заражения может и не быть, поскольку вы собственноручно согласовали установку программного обеспечения на смартфон. Даже антивирус решит, что вы принимаете риск при установке. Понятно, что если внутри приложения есть конкретная вредоносная программа, которая есть в базах антивируса, то он начнет сигнализировать, но часть антивирусов даже в этом случае позволяет принудительно установить софт. Алексей Сизов

Чтобы надежно защитить свой смартфон и его содержимое от злоумышленников, нужно устанавливать приложения только из официальных магазинов и ограничивать их доступ к функциям телефона, заключил эксперт.