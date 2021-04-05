Число заражений коронавирусом в мире превысило 130 млн

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось более чем на 510 тысяч за сутки и достигло 130,4 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось на 10,1 тысячи, до 2,84 миллиона.

Уточняется, что более трети случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ, приходятся на Северную и Южную Америку (177 тыс.), на втором месте находится Европа (169,8 тыс.), на третьем — Юго-Восточная Азия (103,8 тыс.).

Больше всего случаев заражения за период пандемии приходится на США (30,3 млн). Далее следуют Бразилия (12,9 млн), Индия (12,4 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).