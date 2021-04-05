Экс-соперница Шариповой ищет людей, которые обеспечат успешную карьеру

Россиянка Юлия Чернобородова, проигравшая 3 апреля бой казахстанке Фирузе Шариповой, сделала заявление. На данный момент у нее нет людей, которые способны обеспечить успех в профессиональном боксе, передает zakon.kz.

Чернобородова узнала о том, что выйдет на ринг против Шариповой буквально за пару дней до его начала. Изначально планировалось, что Шарипова проведет бой с чемпионкой мира, другой россиянкой Софьей Очигавой, но та отказалась в последний момент. Мы выяснили, что из-за отсутствия финансирования со стороны одного казахстанского бизнемена.

Чернобородова призналась, что была спарринг-партнершей Шариповой в ходе ее подготовки к бою с Очигавой.

Согласилась на бой с Фирузой за три дня до назначенной даты. Такие

шансы очень редко выпадают, от таких боев отказываться не стоит, тем более если

хочется продолжать как-то боксировать в профессионалах, чтобы тебя увидели и

заметили. Я неоднократно ездила к Фирузе на спарринги перед ее титульными боями. И к

реваншу с Софьей Очигавой я помогала ей готовиться - видела, в какой она форме,

хорошо знаю ее манеру ведения боя. Был план на бой, но воплотить его до конца не

удалось. В том числе из-за того что было очень мало времени на подготовку именно к

этой сопернице. Ну и по печени я пропустила очень жестко. Тем не менее, я не жалею,

что вышла на этот бой. Спасибо организаторам, что пригласили на это большое шоу,

дали шанс попробовать себя в титульном бою, - сказала Чернобородова.

После этого боя Юлия не планирует полностью сосредоточиться на профессиональном боксе?

В профессионалах нужно финансирование, чтобы продвигаться вперед. А у меня таких людей, которые могут обеспечить мне успешную карьеру, пока нет. В любительском боксе в этом плане все

попроще, - заключила спортсменка.

Напомним, поединок между Фирузой Шариповой и Юлией Чернобородовой состоялся

3 апреля на арене “Баскет-холл” в Казани на вечере бокаа На кону стоял титул чемпионки мира по версии М13. Шарипова

одержала победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Подготовил Альберт Ахметов