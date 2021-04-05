Победителей конкурса "Достойный гражданин Казахстана" наградили квартирами

Инновационный строительный холдинг BI Group провел масштабный национальный конкурс "Достойный гражданин Казахстана", приуроченный к 30-летию независимости РК и 25-летию холдинга. Цель проекта – выявить героев общества и по достоинству наградить их, передает zakon.kz.

Церемония награждения победителей проекта прошла в Алматы. В ней приняли участие победители и финалисты конкурса.

Асхат Нурмашев, основатель ОФ "Asar Ume", стал обладателем квартиры в ЖК Sezim Qala в Нур-Султане. Второй победитель, писатель-мотиватор Торғын Абдыкаимова получила в награду квартиру в ЖК Gulder-4.

Асхат Нурмашев занимается благотворительностью, помогает малоимущим и многодетным семьям. Благодаря его проекту более 85 семей и 530 детей обрели собственные дома.

Торғын Абдыкаимова живет с диагнозом "Мышечная дистрофия", который приводит к потере двигательных навыков. Однако Торгын не отчаивается – она автор книг ("Кеш қалма!" (Не упускай шанса!) и "Араша" (Да будет вам!), ведет авторскую программу на инклюзивном радио, поддерживает людей в сложной ситуации.

Наш холдинг во второй раз проводит конкурс "Достойный гражданин Казахстана". История каждого финалиста вызывает восхищение и уважение. Мы уверены, что жизнь и поступки наших героев вдохновили, мотивировали многих казахстанцев. Компания на постоянной основе поддерживает граждан, занимающихся благотворительной и социальной работой, решением важных проблем. В основе деятельности BI Group заложен постулат ведущей роли бизнес-сообщества не только в экономике, но и в жизни общества. Только готовность объединять ресурсы, брать на себя ответственность, обмениваться опытом, поможет сделать этот мир лучше. Призываю все бизнес-сообщество оказывать поддержку частным меценатам, мотиваторам и тем, кто бескорыстно помогает другим. Мы, со своей стороны, продолжим добрую традицию и будем проводить проект на регулярной основе, - отметил в своей поздравительной речи генеральный директор компании BI Development Almaty Айдос Мукатаев.

8 финалистов конкурса "Достойный гражданин Казахстана" также не остались без наград. Они получили сертификаты на путешествие в исторический город Туркестан с проживанием в отеле Hampton by Hilton на двоих! Им будет предоставлена экскурсия по городу и услуги каршеринга от туристического агентства Visit Turkestan.

Выражаем благодарность за участие в конкурсе всем финалистам: Тамаре Рише, Амантаю Байжанову, Жайлыбаю Келису, Дамель Мектепбаевой, Надиру Омаргазыеву, Рашиту Белгибаеву, Тураркуль Назарбаевой, Марату Эдельханову.

На церемонии с речью также выступили финалисты.

Я убедилась в том, что чудеса случаются. Благодарю BI Group за такую возможность. Также говорю "спасибо" всем, кто удостоил нас такой награды – всем, кто голосовал и болел за нас. Для меня большая честь стоять в одном ряду с теми, кто вносит вклад в развитие общества. Пусть царит счастье в каждом доме, построенном BI Group! Я буду жить здесь с гордостью, что мне его подарил мой народ, - поделилась впечатлениями победительница конкурса Торғын Абдыкаимова.

На участие в конкурсе было подано свыше 2500 заявок, в процессе голосования приняли участие более 60 тысяч казахстанцев. Организаторы благодарят всех участников и партнеров конкурса.