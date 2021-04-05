Когда прекратятся дожди в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6-8 апреля, согласно которому на севере страны сохранятся осадки, а на юге они прекратятся, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в эти дни на севере страны сохранится неустойчивая погода с осадками (преимущественно дождь) из-за влияния ложбины Северо-Западного циклона. Ожидается также местами гололед, на западе с грозами, возможен град.

В южной половине ожидается прекращение сильных осадков.

Местами по республике будут наблюдаться туман, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

На юго-западе и юге страны уже по-летнему тепло.