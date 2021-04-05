Алматинец заказывал трафареты и наклейки для рекламы наркотиков в типографии

Житель Алматы заказывал трафареты и наклейки для рекламы сайта по продаже наркотиков в типографии. Об этом сообщил на брифинге начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Берикхан Нургалиев, передает корреспондент zakon.kz.

С прошлого года введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Наказание предусматривает лишение свободы до 6 лет. С начала года зарегистрировано 48 таких преступлений. Так, в Алматы задержан 29-летний мужчина, у которого при личном обыске были обнаружены наклейки с надписями, содержащими ссылки на сайт, распространяющий наркотики. Как стало известно, трафареты и наклейки он заказывал в типографии, — сообщил Берик Нургалиев.

Он добавил, что для выявления противоправного контента в сети Интернет, специальным подразделением на постоянной основе осуществляется мониторинг интернет-пространства.

По информации ведомства, в прошлом году выявлено более 1 200 сайтов, аккаунтов и других ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков. За три месяца этого года уже выявлено 400 сайтов. Информация направлена в Министерство информации и общественного развития для блокировки доступа к ним казахстанского пользователя.

В пример Нургалиев привел, что в Мангистауской области за распространение и рекламу синтетических наркотиков задержаны двое молодых людей 19 и 22 лет. Они наносили граффити и делали закладки. Младший подозреваемый наносил рекламные граффити и сделал девять закладок.

А второй фигурант на момент задержания успел заложить в тайниках 40 крупных и разовых доз. В Шымкенте задержаны с поличным двое граждан, которые оставляли синтетические вещества в тайниках. У них изъято около 90 разовых закладок наркотиков, — отметил Нургалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан