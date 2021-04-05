В ВКО опровергли информацию о задолженности 70 млрд тенге перед сотрудниками скорой помощи

На днях на новостных сайтах Казахстана появилась новость о том, что сотрудники станции скорой медицинской помощи в ВКО утверждают, что им более семи месяцев не выплачивают положенные надбавки, сумма долга составляет якобы около 70 миллиардов тенге. Незамедлительно отреагировал на ситуацию и прояснил вопрос руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков.

Глава облздрава официально заявил, что задолженности в сумме 70 миллиардов тенге перед медицинскими работниками области нет.

Хочу опровергнуть новость о том, что работники станции скорой медицинской помощи в Усть-Каменогорске не получили положенные надбавки и выплаты. Фондом социального медицинского страхования оплачены все услуги, компенсационные выплаты, которые положены медработникам. Полностью закрыт 2020 год, и январь – февраль этого года. Задолженности никакой нет, – отметил Ермек Омарбеков.

По его словам, работники скорой помощи ошибочно считают, что им неправильно выплачивают деньги, ведь в Восточном Казахстане не может быть другая система расчета по сравнению с другими регионами Казахстана.

Не может быть, чтоб весь Казахстан получал выплаты по одному постановлению, а станция скорой медицинской помощи в Усть-Каменогорске по другому. Закон для всех один – Постановление Правительства, приказ министра здравоохранения и указ Президента Республики Казахстан. Все выплаты абсолютно прозрачны, – пояснил Ермек Омарбеков.

По информации директора филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжана Абилова, с медиками региона ни раз проводились встречи, на которых были даны разъяснения по начислению надбавок. В 2020 году 8 млрд тенге выделено на компенсационные выплаты.

На 2021 год в промежутке январь – февраль все надбавки сотрудникам скорой помощи уже выплачены. Заявки на март мы от организации еще не получили, проводится мониторинг и подсчеты. Как только заявка будет дана в комиссию по выплатам, и после единым протоколом передана в Фонд социального страхования, филиал как оператор денежных средств проведет соответствующие выплаты. Каждый месяц мы выплачивали до 10 числа. Поэтому просрочек по выплатам не было. Долгов на сегодняшний день нет, – сказал Галымжан Абилов.

Примечательно, что сегодня после обеда филиал Фонда социального страхования предоставит медицинским работникам все расчеты за 2020 год и за первый квартал 2021 года по каждому сотруднику, каждой бригаде скорой помощи.