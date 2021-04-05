По Face ID будут проверять школьников на входе в центры ЕНТ

Директор национального центра тестирования Министерства образования и науки Дидар Смагулов рассказал о мерах во избежание распространения коронавирусной инфекции во время сдачи Единого национального тестирования, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что на входе будут установлены специальные планшеты, которые будут следить за температурой, наличием маски и идентифицировать личность тестируемого.

Если температура ребенка превысит 37 градусов, то мы сразу же будем перепроверять температуру ручными термометрами. Если будут какие-то показания, то мы предоставим ребятам возможность сдать тестирование в другой день, когда состояние здоровья станет лучше и не будет риска для других детей, - сообщил Смагулов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Идентификация личности тестируемого будет осуществляться по Face ID. Каждого абитуриента будут проверять по государственной базе физических лиц. Только после проверки школьник сможет зайти в аудиторию.

Каждый компьютер в аудитории будет огорожен оргстеклом, чтобы максимально минимизировать риск. Все аудитории будут проветриваться, после каждого потока проводиться кварцевание, влажная уборка, чтобы максимально исключить факты распространения инфекции во время ЕНТ, - добавил директор национального центра тестирования.

Напомним, в 2021 году ЕНТ школьники будут сдавать электронно. Выпускники смогут испытать удачу дважды, а также выбрать дату и место сдачи экзамена. Результаты ЕНТ будут предоставляться сразу после тестирования.

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Тамила Языкова, Нур-Султан