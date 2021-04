Десять моделей задержали в Дубае после откровенной фотосессии на балконе

В Дубае задержаны десять девушек после рекламной фотосессии в обнаженном виде на балконе отеля, сообщает zakon.kz.

В Twitter появились кадры обнаженных девушек на балконе. Полиция прервала съемку и арестовала моделей.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai 'publicity stunt'https://t.co/W1lYZgFJvZ pic.twitter.com/2K5xybTYFX