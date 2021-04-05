Нет задачи штрафовать. Как в Алматы прошел корона-рейд по автобусам

1 апреля мониторинговая группа провела рейд по общественному транспорту Алматы на предмет соблюдения масочного режима среди пассажиров, передает корреспондент zakon.kz.

В составе мониторинговой группы были сотрудники полиции, ДСЭК, районных акиматов и контролеры. Они заходили в автобусы и рекомендовали пассажирам надеть маски. Тем, у кого их не было, выдавались новые.

По словам замруководителя управления городской мобильности Алматы Сымбата Мырзагулова, у мониторинговой группы нет задачи – штрафовать.

Он напомнил, что ранее соблюдение масочного режима в ОТ был возложен на контролеров. Однако бывали случаи агрессивного поведения некоторых пассажиров. Из-за этого к работе была привлечена мониторинговая группа с участием полицейских.

Вы сами видели, что многие жители соблюдают масочный режим. Бывали отдельные инциденты, но в большинстве случаев жители относятся с пониманием. У нас нет задачи штрафовать. Мониторинговая группа дает пассажирам рекомендации. Если же пассажир не согласен, то оформляется протокол сотрудником полиции, который дальше передается сотруднику ДСЭК, и дальше принимается решение об административной ответственности, - сказал Мырзагулов.

Он подчеркнул, что иногда сами пассажиры делятся лишними масками с теми, у кого их нет.

Такова солидарность жителей нашего города, - заметил он.

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