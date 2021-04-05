Пьяный водитель в столице дважды пытался сбежать от полицейских

В Нур-Султане около 9 утра патрульные полицейские на улице Улы Дала заметили, как водитель автомашины марки "Lada", проехав на красный свет светофора не уступил дорогу пешеходу. Требование полицейских остановиться он проигнорировал, передает zakon.kz.

Требование экипажа автопатруля остановиться, нарушитель проигнорировал, и, набирая скорость, попытался скрыться. Проехав несколько улиц, он оставил автомобиль во дворе жилого комплекса и бросился бежать. Сотрудники догнали беглеца, когда тот перелезал через ограждение. Увидев, что его настигли, молодой человек сел на забор и пытался уговорить полицейских, - рассказали в полиции.

Однако погоня на этом не закончилась. Спустив водителя вниз, инспекторы повели его к машине, и в это время он вырвался и пустился наутек. В ходе пешего преследования пьяный водитель был быстро пойман полицией.

Водителю, который был в алкогольном опьянении, было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

Таким образом, водитель нарушил статью 613 часть 4 КобАП РК – Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, - отметили в ДП.

Решением административного суда 27-летний водитель помещен в изолятор временного содержания на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 8 лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.