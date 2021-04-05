Главный имам Алматы рассказал, как подготовиться к Рамадану

До священного месяца Рамадан остались считаные дни. Главный имам г. Алматы Еркинбек Шокай рассказал, как правильно подготовиться к нему, сообщает zakon.kz.

- Священный месяц Рамадан уже стучится к нам в двери, - отметил Еркинбек Шокай. - Рамадан – это большая духовная школа, уникальная возможность совершенствовать себя, семью, детей, усмирить свой нафс, очистить внутренний мир. Поэтому в этот месяц мы должны вступить с особой внутренней подготовкой. Пусть Всевышний Аллах примет в этот священный месяц наш пост и все наши молитвы.

Поскольку месяц Рамадан является для нас большой возможностью, духовной школой, нам следует тщательно к нему подготовиться, поразмыслить над своими ошибками, которые мы совершили, над своими недостатками, дать себе отчет, и в священный месяц еще больше укрепить в себе духовные силы и знания. Мы должны подготовиться так, чтобы каждый наш час оразы приносил нам пользу для души, и мы могли бы духовно совершенствоваться.

Говоря об этом, главный имам подчеркнул, что перед Рамаданом, в месяц шабан, желательно держать пост в определенные дни. "Рамадан, как сказал наш Пророк (ﷺ), это месяц поста, Всевышний Аллах вменил нам в обязанность пост в этом священном месяце. Поэтому Пророк в месяц шабан держал пост как можно больше. Конечно, не надо поститься весь месяц шабан, но в отдельные дни желательно держать пост", - сказал он.

Рамадан – это месяц Корана, в этот месяц был ниспослан Священный Коран от Всевышнего Аллаха. Поэтому нам во время Рамадана следует больше читать Коран. Выдающиеся ученые исламского мира приостанавливали другие виды деятельности в этот месяц и старались уделять больше внимания чтению священного Корана, отметил главный имам.

Также Рамадан – это месяц намаза. Пророк (ﷺ), сказал, кто в месяц Рамадан будет выстаивать ночные молитвы – таравих с верой в Аллаха и с надеждой на Его награду, тому простятся все его предыдущие грехи. Поэтому нам надлежит подготовить себя и свои семьи к выстаиванию молитв в месяц Рамадан.

Рамадан – месяц дуа, месяц, в котором нужно больше молиться за себя, за своих близких, любимых людей, за свою страну, за свой народ.

- Месяц Рамадан учит нас терпению, доброте, щедрости, сочувствию по отношению друг к другу, высвечивает в нас лучшие качества, побуждает нас к добрым делам и благим намерениям, - говорит имам. - Поэтому давайте не упустим эту возможность, хорошо подготовимся к Рамадану и благополучно проведем оразу.

Рамадан в этом году начнется 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая.