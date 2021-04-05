Труппа легендарного театра первой из артистов массово привилась от COVID-19

Легендарный театр страны совместно с Министерством здравоохранения РК и Управлением общественного здоровья Алматы провели на базе поликлиники № 16 массовую вакцинацию артистов и коллектива Государственного академического русского театра для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац. Это первая массовая вакцинация артистов в стране, передает zakon.kz.

Данная мера жизненно необходима для здоровья артистов и сотрудников театра, а также для процесса репетиций и постановок новых долгожданных спектаклей.

Призываем соотечественников последовать нашему примеру и сделать этот правильный и безальтернативный выбор. Вакцина убережёт вас и ваших близких. Жизнь должна продолжаться. Мы с большим нетерпением ждём открытия театра и возвращения дорогого зрителя в храм искусства. Зная, какая большая нагрузка сейчас ложится на наших медиков и все социальные службы, мы должны проявить солидарность и понимание того, что только мы сами в ответе за восстановление нормальной, привычной жизни, - обратились к казахстанцам артисты театра.

Как сказала прима театра – заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена ордена «Достық» ІI степени и ордена Дружбы РФ Татьяна Тарская, на сегодня это единственный выход из той тяжёлой ситуации, в которой уже год находится весь мир.

Мы не сможем одержать победу над вирусом, пока сами не будем привиты вакциной. Это добровольное волеизъявление каждого из нас, но победить вирус мы обязаны. Благодарю лично министра здравоохранения Алексея Цоя за поддержку нашего театра и предоставленную нам, артистам, возможность получить одними из первых долгожданную вакцину. Уверена: вместе мы победим! Біз біргеміз! - сказала Татьяна Тарская.