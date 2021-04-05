Дина Галиева освобождена от должности зампредседателя Нацбанка

5 апреля 2021, 17:11
Фото: inbusiness.kz

Дина Галиева освобождена от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Распоряжением Главы государства Галиева Дина Тулеубековна освобождена от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - говорится официальном сайте Акорды.

Дина Галиева родилась 7 августа 1963 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский институт народного хозяйства,

· Финансы и кредиты

Трудовой стаж:

· Старший экономист центральной районной бухгалтерии Центральной аптеки Ленинского района Аптекоуправления Алма-Атинского горисполкома (08.1984-11.1988);

· Бухгалтер, старший экономист, исполняющий обязанности начальника планово-экономического отдела Алма-Атинского городского производственного объединения "Фармация" (11.1988-03.1992);

· Главный специалист по экономическим вопросам, начальник планово-финансового отдела, заместителем начальника отдела экономики, начальником отдела ценообразования и экономического прогнозирования Государственной акционерной холдинговой компании "Фармация" (03.1992-06.1995);

· Начальник управления планирования бюджета Национального Банка Республики Казахстан Департамента бухгалтерского учета и бюджета Национального Банка Республики Казахстан (06.1995-05.1997);

· Начальник управления планирования и контроля бюджета Национального Банка Республики Казахстан (05.1997-06.2002);

· Директор департамента по работе с персоналом Национального Банка Республики Казахстан (06.2002-06.2005);

· Советник Председателя, первого заместителя Председателя правления акционерного общества "НПФ "Народного банка Казахстана" (06.2005-03.2009);

· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (03.03.2009-26.06.2020);

· Заместитель Председателя Национального Банка - Глава Постоянного представительства Национального Банка в городе Алматы (с 26.06.2020)

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