Дина Галиева освобождена от должности зампредседателя Нацбанка

Дина Галиева освобождена от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.
Распоряжением Главы государства Галиева Дина Тулеубековна освобождена от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - говорится официальном сайте Акорды.
Дина Галиева родилась 7 августа 1963 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский институт народного хозяйства,
· Финансы и кредиты
Трудовой стаж:
· Старший экономист центральной районной бухгалтерии Центральной аптеки Ленинского района Аптекоуправления Алма-Атинского горисполкома (08.1984-11.1988);
· Бухгалтер, старший экономист, исполняющий обязанности начальника планово-экономического отдела Алма-Атинского городского производственного объединения "Фармация" (11.1988-03.1992);
· Главный специалист по экономическим вопросам, начальник планово-финансового отдела, заместителем начальника отдела экономики, начальником отдела ценообразования и экономического прогнозирования Государственной акционерной холдинговой компании "Фармация" (03.1992-06.1995);
· Начальник управления планирования бюджета Национального Банка Республики Казахстан Департамента бухгалтерского учета и бюджета Национального Банка Республики Казахстан (06.1995-05.1997);
· Начальник управления планирования и контроля бюджета Национального Банка Республики Казахстан (05.1997-06.2002);
· Директор департамента по работе с персоналом Национального Банка Республики Казахстан (06.2002-06.2005);
· Советник Председателя, первого заместителя Председателя правления акционерного общества "НПФ "Народного банка Казахстана" (06.2005-03.2009);
· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (03.03.2009-26.06.2020);
· Заместитель Председателя Национального Банка - Глава Постоянного представительства Национального Банка в городе Алматы (с 26.06.2020)
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