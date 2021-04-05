Опубликованы данные о количестве привитых от COVID-19 в Казахстане 

5 апреля 2021, 19:30
Фото: Минздрав РК

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные на 5 апреля о количестве привитых от COVID-19, сообщает zakon.kz.

Всего в стране привито 174 269 человек.

Больше всего привилось в Алматы - 38 905 человек.

Следом идут Алматинская область - 15 040, Нур-Султан - 14 786, Туркестанская область 14 242, Карагандинская область 10 918 человек, - сообщили в ведомстве.

  • В Шымкенте - 8312;
  • В Акмолинской области - 6610;
  • В Актюбинской области - 6392;
  • В Атырауской области - 4098;
  • В Восточно-Казахстанской области - 9283;
  • В Жамбылской области - 8723;
  • В Западно-Казахстанской области - 6068;
  • В Костанайской области - 7452;
  • В Кызылординской области - 7098;
  • В Мангистауской области - 3192;
  • В Павлодарской области - 6759;
  • В Северо-Казахстанской области - 6397.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса.

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