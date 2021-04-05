Опубликованы данные о количестве привитых от COVID-19 в Казахстане 

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало данные на 5 апреля о количестве привитых от COVID-19, сообщает zakon.kz.
Всего в стране привито 174 269 человек.
Больше всего привилось в Алматы - 38 905 человек.
Следом идут Алматинская область - 15 040, Нур-Султан - 14 786, Туркестанская область 14 242, Карагандинская область 10 918 человек, - сообщили в ведомстве.
1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса.
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