Военные госпитали в Нур-Султане и Алматы переоборудовали под COVID-стационары

В Нур-Султане и Алматы военные госпитали переоборудовали под COVID-стационары для гражданского здравоохранения. Об этом сообщили на аппаратном совещании в Министерстве обороны РК, сообщает zakon.kz.

В соответствии с запросом министерства здравоохранения, как и в прошлом году, под инфекционные стационары оборудованы столичный Главный военный клинический госпиталь и Военно-клинический госпиталь в Алматы. Их общая вместимость составляет 300 койко-мест. По докладу начальника главного военно-медицинского управления, учреждения уже начали принимать первых пациентов. пресс-служба Минобороны РК

Руководитель оборонного ведомства поручил обеспечить готовность военных госпиталей и лазаретов для оказания помощи гражданскому здравоохранению в мероприятиях по противодействию COVID-19.

Также по опыту прошлого года обращено внимание на возможность привлечения подразделений и военной техники войск радиационной, химической и биологической защиты для проведения дезинфекции социально-значимых объектов, - добавили в пресс-службе.