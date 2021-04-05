Обнуление сроков Путина: президент РФ подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, ряд положений закона разработан во исполнение поправок к конституции.

Согласно одной из новелл основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока.

Согласно документу, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства.

Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Также документом вводится возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ.

Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Кроме того, Центризбирком сможет досрочно прекращать полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению.

Только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры.

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