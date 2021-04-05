Назван фактор, вызывающий неоперабельный рак легких

Курение является основной причиной рака легких, заявил врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

У курильщиков, по мнению врача, высокий риск развития именно мелкоклеточного рака легких, который не оперируют.

На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно, - объяснил он в эфире телеканала "Россия 1".

Также врач перечислил другие причины, приводящие к раковому заболеванию, среди которых - вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала.

Вдыхание радона и асбеста, как подчеркнул Мясников, также служит провокатором возникновения рака легких.

По его словам, отказ от курения позволит снизить риски и "выйти на плато" уже через пять лет.

Однако риски заболеть раком легких останутся пожизненно вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил, - заключил он.