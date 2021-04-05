Фата длиной почти 7 км: невеста из Кипра попала в Книгу рекордов Гиннесса

Невеста с самой длинной фатой в мире, длина которой достигает почти 7 км, попала в Книгу рекордов Гиннесса, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, самую длинную в мире фату жительница Кипра - Мария Параскева сшила сама. Она создала свадебный головной убор длиной 6962 м.

В детстве я всегда мечтала побить рекорд Гиннесса по самой длинной фате. Мне понадобилось около шести часов и 30 добровольцев для того, чтобы развернуть кружевную вуаль на всю длину, - цитирует Hindustan Times киприотку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

"Откуда люди берут эти идеи?", "С ума сойти", "Она размером с целое поле!", "Я сначала подумал, что это длинные паучьи сети!", "Она очень большая!" - восхитились пользователи Сети длиной фаты.

Но нашлись и те, которые оставили негативные комментарии.

"Зачем ты это сделала?", "Я ненавижу людей", "Ты впустую потратила кучу ткани", "Это просто издевательство", "У мужа должны быть железные нервы", - написали они.