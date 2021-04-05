Ушел из жизни легендарный спортивный комментатор

5 апреля 2021, 21:56
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В возрасте 84 лет ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Гендлин, передает zakon.kz.

Отец скончался. Это произошло из-за пневмонии. Я так понимаю, что это связано с коронавирусом, - сообщил ТАСС его сын Владимир Гендлин-младший.

По его словам, на данный момент даты прощания и похорон не определены.

Владимир Гендлин являлся мастером спорта по боксу - он провел 51 бой на любительском ринге и одержал 50 побед. Гендлин занимал пост генерального менеджера Союза боксеров России, а также являлся двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" (2003, 2009). На съезде Всемирного боксерского союза в 1995 году передача Гендлина "Большой ринг" была признана лучшей программой о боксе.


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