Перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство

18-летний перспективный казахстанский теннисист Ростислав Гальфингер сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности, передает zakon.kz.

Как сообщает vesti.kz, Гальфингер еще полтора года назад признавался лучшим казахстанским теннисистом-юниором, а в 2020-м даже защищал честь страны на юношеском Открытом чемпионате Австралии. Долгое время на него возлагали большие надежды, теннисные любители радовались успехам молодого соотечественника. Но в последний год о парне из Павлодара слышно практически не было. Он долгое время не играл на турнирах и, как оказалось, даже перестал считаться казахстанским спортсменом.

В Сети определенный резонанс, и обсуждение вызвала информация касательно смены гражданства казахстанским теннисистом Ростиславом Гальфингером. В этой связи Федерация тенниса Казахстана сообщает, что ФТК с прошлого года расторгла контракт с Гальфингером за многочисленные нарушения дисциплины. Кроме того, его мама несколько лет назад получила гражданство Германии и он решил переехать к ней, - разъяснили причины смены гражданства Гальфингером в ФТК.

По словам спортсмена, сейчас он приехал на турнир ITF Futures 15K в Шымкент.

Да, я переехал в Германию. Но сейчас проживаю в Беларуси, тренируюсь в академии. (...) Мой переезд имел много причин… К примеру, смена руководства в Федерации тенниса Казахстана в 2020 году. Булат Жамитович Утемуратов (президент Федерации - прим. ред.) создал колоссальнейшие возможности для развития тенниса в Казахстане, но люди, временно занимавшие определенные должности, сделали мои условия для тренировочного процесса невыносимыми. Это было толчком для моего переезда. Несмотря на то, что моя семья давно живет в Германии, моей целью было выступать под флагом Казахстана и попасть в национальную сборную. Сейчас в руководстве Федерации уже заменили этих людей, и теперь, надеюсь, казахстанский теннис станет от этого лучше, у ребят будет много побед! Что касается поддержки от немецкой Федерации - то нет, пока не было. Во многом это связано с тем, что я год не играл турниры и не проявлял себя на местных национальных соревнованиях. Но я надеюсь, что все впереди. Хоть в Европе и есть очень большие возможности для карьеры, но все упирается в финансы, - рассказал Гальфингер.

Также он прокомментировал ответ ФТК о расторжении с ним контракта из-за нарушений дисциплины.

Повод был небольшим. Скорее всего, в их интересах было найти повод! Я ходил в компьютерный клуб, а так как тренировки были до 18:00, после чего еще и ужин, я быстро убегал вечером и пару часов позволял себе поиграть... Это была моя эмоциональная разгрузка... Я жил в кампусе примерно три года, у меня была комната на пять человек, не было рядом ни семьи, ни дома. Я находился постоянно в разъездах, и это [небольшое увлечение играми] было моим маленьким миром! Я не пью спиртное, не курю. Я просто иногда не успевал вовремя вернуться в кампус, опаздывая на 15-30 минут... Больше поводов не было! У меня был тренер, Дмитрий Иштуганов, у нас были с ним выстроены свои отношения, он меня читал как книгу и понимал, но и тут были найдены причины моей недисциплинированности… Мы за два года работы достигли больших успехов! Федерация разорвала нашу работу... Это очень печально, - рассказал спортсмен.

На вопрос, пробовали ли его отговорить от идеи менять гражданство, Гальфингер ответил: "Нет".

Все были только рады, как мне кажется. Никто мне не звонил и не писал. Да и что ждать, если всем игрокам был наложен запрет находиться со мной на корте под страхом того, что они будут отчислены из Федерации? Мне не разрешили участвовать в тренировочном турнире, оставили лишь возможность пользоваться кортом, но без тренера и напарников, - говорит он.

Также теннисист рассказал, почему сейчас он тренируется в Беларуси.

Я работал с ним (Иштугановым - прим. ред.) в Украине три месяца, дальше не смог, так как нужна была виза, а она не делается в данный момент из-за коронавируса. По этой причине сейчас тренируюсь в Беларуси, - пояснил он.

По его словам, уровень тенниса в Германии высокий, но пандемия в Европе приостановила спорт.

Он также объяснил, почему выбрал академию тенниса Беларуси.

Потому что хорошая академия, она находится в лесу, не зависит от пандемии. Это самое главное - есть возможность продолжать тренировочный процесс. Ну и отмечу, что всегда есть возможность быстро прилететь домой на праздники и побыть с семьей, - говорит теннисист.

В настоящий момент Гальфингер принимает участие на турнире в Шымкенте, который стартовал 5 апреля. Он поделился эмоциями от возвращения в страну.

Конечно, я рад увидеть всех! Эмоции я испытываю очень большие, так как это возращение на мою родину, это огромная часть моей жизни! Каждый корт, каждый друг, товарищ, каждый знакомый вызывает у меня массу эмоций! Я рад встретить каждого и видеть всех! - сказал он.

Отмечается, что на турнире Ростислав уже представлен как немецкий теннисист.

Последний турнир Гальфингер играл еще в марте 2020 года (соревнование ATP Challenger в Нур-Султане), где юный теннисист уступил в первом же раунде. Наивысшей позицией в рейтинге АТР было 1520-е место, до которого Ростислав добирался в феврале 2020 года.