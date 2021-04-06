Министров во Франции заподозрили в посещении тайных вечеринок во время карантина

Вечером 4 апреля прокурор Парижа объявил о расследовании в связи с информацией о том, что в городе проходили тайные вечеринки с участием членов французского правительства, на которых не соблюдались антикоронавирусные ограничения, передает zakon.kz со ссылкой на meduza.io.

Видео с одного из таких мероприятий 2 апреля показал французский телеканал M6.

Caviar, champagne, menus de grands chefs et retrait du masque obligatoire...Nos journalistes ont pu pénétrer dans ces fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris.

????@frvignolle Armelle Mehani et @CyrielleStadler en exclusivité pour le ????#19h45 pic.twitter.com/ClXpIWrVwZ — M6info (@m6info) April 2, 2021

Как пишет Le Figaro, утверждалось, что запись была сделана в одном из парижских ресторанов скрытой камерой. На ней видно, что гости не соблюдают дистанцию и не носят маски, некоторые из них целуются при встрече.

Как заявил M6 неназванный организатор тайных ужинов, на них побывало "определенное число министров".

Отмечается, что у пользователей соцсетей, а также у некоторых членов французского правительства репортаж вызвал возмущение.

Не существует такой вещи, как свободный вход для министров. министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр

Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал расследовать сведения телеканала.

По данным Le Parisien, неназванным организатором тайных вечеринок оказался коллекционер и владелец дворца Palais Vivienne в Париже Пьер-Жан Шалансон. По словам адвоката коллекционера, его клиент шутил, говоря об участии министров в тайных ужинах.

Напомним, с октября 2020 года во Франции закрыты рестораны и кафе, а с 3 апреля 2021 года во всей стране ввели очередной (третий с начала пандемии) карантин. Жители Франции обязаны соблюдать комендантский час, работают лишь магазины с товарами первой необходимости, школы и детские сады закрылись на три недели.

Франция занимает четвертое место в мире по числу пациентов с коронавирусом. В стране выявили 4,9 млн случаев заражения, 97 тыс. заразившихся умерли. За последние сутки во Франции зафиксировали более 66 тыс. случаев COVID-19.