В условиях карантина и строгой изоляции обострилась проблема бытового насилия - МВД

За последние пять лет вдвое сократилось количество преступлений, посягающих на права женщин, а в отношении детей - на треть. Вместе с тем, в условиях карантина и строгой изоляции обострилась проблема бытового насилия. По итогам прошлого года количество таких преступлений возросло на 4,7%. При этом доля семейно-бытовых преступлений составляет всего 1% в общей статистике. О ситуации на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк, сообщает zakon.kz.

По его словам, больше половины пострадавших от бытового насилия женщины и 6,4% – несовершеннолетние. Бьют в основном, находясь в пьяном угаре и, как правило, от безделья.

81% привлеченных к ответственности семейных дебоширов нигде не работали. Говоря о превентивных мерах, хотел бы отметить, что в распоряжении полиции имеются определенные рычаги воздействия на "семейных дебоширов", позволяющие проводить с ними предметную индивидуально-профилактическую работу. Это защитное предписание, которым до одного месяца можно запретить лицам, от которых исходит угроза бытового насилия контактировать с потенциальными жертвами. В случае нарушения ограничений правонарушителю грозит административная ответственность вплоть до адмареста сроком на пять суток, - отметил полицейский.

Кроме того, по его словам, в судебном порядке им могут быть установлены особые требования к поведению с расширенным перечнем запретов и ограничений. Срок действия таких решений может быть установлен от трех месяцев до одного года.

В частности – это запреты на хранение оружия, на распитие алкоголя даже дома, а в особых случаях суд вправе выселить "дебошира" из квартиры на 10 дней, при наличии у него другого жилища.

В прошлом году сотрудниками полиции было вынесено около 78 тыс. защитных предписаний. Еще почти 10 тыс. судами установлены особые требования к поведению правонарушителей. Их ставят на полицейский учет и контроль с обязательной отметкой у участкового. В условиях пандемии связь держали посредством видеозвонков.