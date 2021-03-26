Запущен "пилот" по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду

26 марта 2021, 12:45
Фото: Минюст РК

В Казахстане запущен пилотный проект по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, сообщает zakon.kz.

Совместно с Верховным судом осуществлен пилотный проект в Институтах судебной экспертизы Нур-Султана и Алматы по назначению судами первичной судебно-строительной, товароведческой и экономической экспертиз по гражданским делам частным судебным экспертам. министр юстиции РК Марат Бекетаев

По его словам, в рамках совместного приказа с генеральной прокуратурой и МВД в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Костанайской и Павлодарской областях запущен пилотный проект по передаче отдельных видов экспертиз по уголовным делам в конкурентную среду.

"Пилот" показал положительный результат. В частности, сократились сроки производства экспертиз и снижена нагрузка на государственных экспертов. Работа в данном направлении будет продолжена путем увеличения количества видов экспертиз и регионов республики, - сказал Бекетаев.


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