Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде в Токио

КНДР не будет участвовать в летних Олимпийских играх в Токио, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило агентство Ренхап.

По данным агентства, данное решение принято КНДР в целях защиты спортсменов от пандемии коронавируса.

27 марта, стало известно, что японские власти пытаются найти возможности сократить вдвое число официальных гостей Олимпиады в Токио, которые не связаны напрямую с соревнованиями.

1 апреля министерство объединения Республики Корея сообщило о направлении в Международный олимпийский комитет (МОК) предложения о совместном проведении Игр 2032 года Северной и Южной Кореей.