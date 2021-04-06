Врач порекомендовал отказаться от дешевого вина и самогона, чтобы избежать похмелья

Специалист по заболеваниям печени назвал единственный способ избежать похмелья, сообщает zakon.kz со ссылкой на "АиФ".

Избежать похмелья можно лишь в случае, если вы не превысите свою индивидуальную дозу. Если хорошо закусывать (не только жирным), то страданий утром будет меньше. Но важнее всего избегать алкоголь с избытком высших спиртов, — сказал Алексей Буеверов.

Он отметил, что к таким напиткам относятся дешевые вина в коробках и плохо перегнанный самогон, а не водка или коньяк.

Кроме того, специалист добавил, что отсутствие похмелья после распития спиртного – плохой сигнал, так как это может свидетельствовать о развитии первой стадии алкоголизма.