Общественники запустили проект против детского ожирения в Казахстане

Детское ожирение стало настоящей эпидемией для многих стран мира. Очередное исследование ВОЗ показало шокирующую статистику – 20% детей в Казахстане страдают ожирением.

К исследованию проблемы детского избыточного веса подключился и Казахстанский национальный Центр общественного питания (КНЦОП). Согласно данным Центра, двухлетние дети в Казахстане совсем не едят фруктов и овощей, а школьники как минимум раз в неделю употребляют энергетики или сладкую газировку. В итоге, каждый пятый ребенок до 10 лет в стране имеет избыточный вес. Причем в большей степени ожирением страдают мальчики.

Есть данные, которые говорят – один сладкий газированный напиток в день повышает риск ожирения на 55% у ребенка и на 27% - у взрослого. Это большая цифра. Я бы хотела начать с ограничния рекламы, чтобы это не было повсеместно и чтобы они не имели права рекламировать, что это здоровый продукт – это нездоровый продукт. Второе – я бы внедрила «светофор» - специальная сетка. Где красный – это очень много трансжиров, зеленый – нет трансжиров. Чтобы родители знали», - комментирует ситуацию общественный деятель Джамиля Садыкова.

Общственница настроена решительно. По словам Садыковой, парламенские выборы, прошедшие в стране в 2021 году, показали, что немногие из политиков поддерживают тему улучшения общественного здравоохранения в стране, в частности по вопросам детского ожирения.

Среди участников праймериз я единственный кандидат, кто акцентирует внимание на государственных мерах по снижению потребления вредных продуктов: сахара и соли, трансжиров и фастфуда, сладких газированных и энергетических напитков, а ведь они касаются здоровья детей и подростков, - прокомментировала Сдыкова на своей странице в Facebook.

Казахстанские родители вслед за общественными деятелями, также озабочены здоровьем детей. Так, в стране появился онлайн-проект @stop.ozhirenie, основная цель которого - привлечь внимание общественности к проблеме детского лишнего веса.

Родители школьников считают, что правительство бездействует, пока их дети питаются, чем попало, и наносят непоправимый вред своему здоровью. Проект @stop.ozhirenie оголяет неприглядные факты про детскую культуру питания в Казахстане: фастфуд и энергетики школьники беспрепятственно могут купить в любом магазине, а подчас и в школьной столовой. Казахстанские активисты предлагают, чтобы правительство на законодательном уровне ограничило продажу вредных продуктов, а также уменьшило количество рекламы фаст-фуда в масс-медиа.

У нас дома не бывает всяких чипсов, бургеров и тем более энергетиков. Я строго слежу за рационом детей. Но старший – пятиклассник – видит рекламу, эти ларьки с «мусорной едой», энергетики в любом супермаркете, видит как сверсники это все покупают и, конечно, делает то же самое. Невозможно проконтролировать каждый его шаг. Хотелось бы, чтобы продажа вредных продуктов как-то контролировалась, или хотя бы сократилось количество рекламы, - говорит Мария Немировская, жительница Нур-Султана.

Культура питания прививается, в первую очередь, в семье. При этом, далеко не все родители сами понимают риски, связанные с постоянным употреблением «вредной» пищи. Многие из них были бы шокированы, узнав, из чего состоит ароматный бургер, сладкая газировка или бодрящий энергетик. К примеру, в состав последнего входит таурин (аритмия и болезни сердца), красители (болезни печени) и бензоат натрия (рак). Кроме того, учеными доказано негативное влияние энергетиков на центральную нервную систему ребенка. Еженедельное потребление энергетических напитков способствует развитию детской тревожности и эмоциональной нестабильности. Сами производители предупреждают, что продукт не предназначен для детей младше 16 лет, но в реальности продажа и потребление энергетиков по возрастному цензу никем не контролируется.

Я хочу увидеть такие аспекты как снижение потребления вредных продуктов: сахар, газированные напитки, трансжиры. Я хочу увидеть реальные инструменты, которые снизят вредное воздействие на здоровье, - комментирует назревшую необходимость изменения государственного подхода к здравоохранению Джамиля Садыкова.

В Великобритании, Франции, Ирландии, Норвегии, Чили и еще тридцати других государств уже существует налог на высококалорийную еду и продукты с высоким содержанием сахара. Так, в Великобритании импортеры и производители платят налог в 18 пенсов (0,25USD) за литр напитка, если он содержит больше 5г сахара на 100 мл, и 24 пенса (0,33USD) за литр, если объем сахара в 100 мл превышает 8г.

Между тем в Казахстане о проблеме детского ожирения не принято говорить. Пока казахстанские дети рискуют здоровьем, большой бизнес фастфуда и энергетиков за счет них наращивает обороты. Между тем, бездействие сегодня станет катастрофой в будущем.