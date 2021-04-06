Когда отключат отопление в Алматы

В акимате Алматы сообщили дату отключения отопления, передает zakon.kz.

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы пояснило, что уже отправило запрос в "Казгидромет" для уточнения температуры воздуха на апрель текущего года.

В соответствии с пп. 25 пункта 6 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Алматы, при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 8˚С и выше в течение 5 календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Алматы об окончании отопительного сезона, - пояснили в Управлении.

Таким образом, точная дата отключения отопления в 2021 году станет известна чуть позже. Обычно отопление отключают ориентировочно в 15-х числах апреля.

Альберт Ахметов